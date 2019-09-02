Молебен под дождем и целование креста: новую школу открыли в омском селе

1 сентября в селе Петропавловка состоялось долгожданное открытие новой школы. На постройку здания потребовалось два года и более 200 миллионов рублей, сообщает NGS55.ru.

Мероприятие посетил губернатор Омской области Александр Бурков, а также многочисленная церковная делегация во главе с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром.

На церемонию открытия из Лондона приехал бизнесмен Борис Коваленко, уроженец Петропавловки. Предприниматель подарил селу 200 миллионов на строительство школы.

Торжественная часть, помимо речей, предполагала и освящение здания. Во время затянувшейся процедуры, дети и их родители изрядно вымокли под дождем. А перед разрезанием ленты митрополит Владимир окропил учеников святой водой.

На входе в школу людей встречали два священника: один предлагал поцеловать крест, а второй раздавал небольшие иконы. Кроме того, Омская епархия подарила учебному заведению большое количество христианской литературы.

После окончания торжественной части, дети вместе с родителями смогли оценить новую школу с современными классами и бассейном. Почетные гости отметили событие за отдельным столом, накрытым в школьной столовой.