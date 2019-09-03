Покупка ценных бумаг доступна клиентам ВТБ более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Совершить операцию также можно дистанционно, открыв брокерский счет в мобильных приложениях "ВТБ-онлайн" и "ВТБ Мои Инвестиции". Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера.

Сроки размещения ценных бумаг – с 2 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года, срок погашения – 31 августа 2022 года. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых – по первому купону, 7% годовых – по второму, 7,05% годовых – по третьему, 7,1% годовых – по четвертому, 7,25% годовых – по пятому, 7,35% годовых – по шестому.

По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тысяч рублей до 10 тысяч. В совокупности с возможностью приобретения бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.

"ВТБ сегодня уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в удаленных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы, – прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов. – Мы сделали качественный рывок в этом направлении: высококлассные продукты в виде облигаций ОФЗ для населения будут доступны всем гражданам РФ для покупки онлайн через приложение "ВТБ Мои Инвестиции". Еще никогда приобретение ОФЗ-н не было таким простым".

ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд рублей.

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