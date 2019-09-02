"10 лет не выпустят". О чем шептались на школьных линейках в Барнауле дети и взрослые

Торжественные линейки в честь начала учебного года прошли 2 сентября в школах Алтайского края. Пышные банты, белые рубашки, море ярких цветов и улыбок – все как всегда и одновременно, как в первый раз, особенно трогательно.

Растерянные первоклашки держатся за мамину руку, "взрослые" семиклассники снисходительно приветствуют товарищей, девчонки с визгом бросаются друг другу на шею. Улыбающиеся учителя внимательно и строго отслеживают "свой" класс. Радостный гомон, музыка, шутки и много торжественных и смешных фраз. Корреспондент ИА "Амител" Елена Лепезина провожала в школу дочь и пока стояла на линейке, услышала, о чем тревожатся, шутят и переживают дети и взрослые. Читайте и улыбайтесь.

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Директор поздравляет первоклассников: "Вчера вы были еще дошкольниками. А теперь пришли в первый класс. И ближайшие 10 лет мы будем вместе с вами в стенах этой школы...".

Мальчик, испуганно оборачиваясь: "Мама, нас отсюда теперь 10 лет не выпустят?"

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Второклассник радостно кричит, продираясь сквозь толпу ребятишек: "Нина Васильевна! Здравствуйте! Я пришел! Мама меня к психологу водила. А вы свои нервы летом вылечили?"

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Третьеклассница подруге сурово: "Маш, ты чего без цветов?"

Подруга: "Мама сказала, что цветы сильно дорого. Я шоколадку Наталье Ивановне несу. И руки, как у тебя, не оттягивает!"

"А мы пряники красивые подарим. Папа сказал, что это вкуснее цветов будет", – встревает в разговор еще одна подружка.

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Ведущий: А сейчас я угадаю ваше заветное желание! Итак, вы все хотите учиться на четыре и пять, правильно?

Дети (хором): Нет!

Ведущий (растерянно, так как не по сценарию): Как нет? А чего же вы хотите?

Дети: Каникулы!

***

Девочка в бантиках, сердито: "Не хочу эту школу! Скорее бы уже она кончилась!"

Мама одноклассницы: "Не торопись. Потом еще институт и работа. И так всю жизнь. Уж лучше пусть школа".

Девочка мечтательно: "А потом на пенсию, и можно будет отдыхать и делать все, что хочешь!" Погрустнев: "Главное, ничего не покупать, а то денег на лекарства не хватит".

***

Первоклассница: "А когда школу закончишь, а потом институт закончишь, а потом работа когда закончится?"

Мама: "А работа никогда не заканчивается".

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Встреча девятиклассников:

– Егор, ты же говорил, что не пойдешь на линейку?

– Мамка разбудила, на совесть надавила. Сказала, когда ты еще потом всех своих одноклассников в белом увидишь и с цветами?

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Мама – первокласснику: "Учительницу надо всегда слушаться. В школе для тебя она будет главная".

Ребенок: "А если не буду слушаться, обратно в детский сад вернут?"

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Папы здороваются за руку. Судя по разговору, раньше учились вместе, а теперь выяснили, что дети будут учиться в одном классе: "Давай телефонами обменяемся. Уроки хоть вместе разбирать будем. О!О!О! Смотри, Светка свою ведет. Ну все, теперь как раньше – есть у кого списывать!"

P.S: Фотографии – всего лишь иллюстрации, и не имеют никакого отношения к авторам подслушанных реплик. Кстати, больше фотографий со школьных линеек смотрите в материале: "Здравствуй, школа! Как Барнаул провел День знаний".