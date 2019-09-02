Олег Хорохордин предложил опальному экс-мэру Горно-Алтайска войти в свою команду

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин предложил экс-мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину войти в свою команду, сообщает Telegram-канал "Алтайские истории".

Отмечается, что Облогину предложили стать советником по крупным и инвестиционным проектам. "Виктор Александрович предложение принял", – говорится в сообщении.

"Буду работать с полной отдачей сил, надеюсь, вместе нам удастся сделать многое для нашей республики", – процитировали на канале ответ Облогина.

В июле сообщалось, что Облогин, в отношении которого идет суд по превышению должностных полномочий, будет участвовать в выборах депутатов парламента Республики Алтай.

Сам Облогин сообщил Amic.ru, что идет на выборы, чтобы "строить цивилизованный город и республику, решать многочисленные проблемы, поднимать экономику, улучшать жизнь людей".

Напомним, Виктора Облогина обвиняют в похищении внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, принадлежащего администрации, и организации незаконного изъятия выделенных средств из программы развития малого и среднего предпринимательства, а также в предоставлении семи муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей юрлицу, которое находилось в неудовлетворительном финансовом состоянии.