Олег Хорохордин предложил опальному экс-мэру Горно-Алтайска войти в свою команду

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин предложил экс-мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину войти в свою команду, сообщает Telegram-канал "Алтайские истории".
Отмечается, что Облогину предложили стать советником по крупным и инвестиционным проектам. "Виктор Александрович предложение принял", – говорится в сообщении.
"Буду работать с полной отдачей сил, надеюсь, вместе нам удастся сделать многое для нашей республики", – процитировали на канале ответ Облогина.
В июле сообщалось, что Облогин, в отношении которого идет суд по превышению должностных полномочий, будет участвовать в выборах депутатов парламента Республики Алтай.
Сам Облогин сообщил Amic.ru, что идет на выборы, чтобы "строить цивилизованный город и республику, решать многочисленные проблемы, поднимать экономику, улучшать жизнь людей".
Напомним, Виктора Облогина обвиняют в похищении внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, принадлежащего администрации, и организации незаконного изъятия выделенных средств из программы развития малого и среднего предпринимательства, а также в предоставлении семи муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей юрлицу, которое находилось в неудовлетворительном финансовом состоянии.
Комментарии
Т.е. результаты выборов уже известны, раз команду уже набирает?
Замет те не просто комманду а людей которые уже себя запятнали, т.е. это его люди, ну а то что он еще не избран Я просто в шоке....
Да чем запятнали то?! Копейки какие то, крузер прадо- не о чем говорить по большому счету. Главное чтобы человек хороший был!
Облогин нормальный парень . Молодец Олег.