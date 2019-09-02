Праздник безумства. Как в штате Невада прошел фестиваль Burning Man

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Знаменитый восьмидневный арт-фестиваль Burning Man завершился в пустыне Блэк-Рок в США. Ежегодное событие собирает десятки тысяч смелых и креативных людей со всего света.

Организаторы Burning man позиционируют себя как сообщество радикального самовыражения. Правила фестиваля таковы, что все посетители должны быть в костюмах, а также оформить свое место размещения или установить арт-объект. Кроме этого фестиваль с 1995 года проходит в рамках выбранной темы. В 2019 году ею стали "Метаморфозы".