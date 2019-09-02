Массовая тренировка прошла в Барнауле в Парке спорта Смертина

Прошлогодний рекорд массовой тренировки в Барнауле остался непокоренным, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В воскресенье, 1 сентября, в Парке спорта Алексея Смертина прошла массовая городская тренировка. В прошлом году ее участниками стали 4417 человек, плюс еще около тысячи сидели на трибунах.

В этом году на тренировку пришли 1,5 тыс. человек.

Пришедшие повторяли движения за тренерами под музыку. После поблагодарили организаторов за возможность позаниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.

В 2017 году в массовой тренировке в Барнауле приняли участие 3012 человек – тогда был установлен рекорд России. В феврале 2018 года в Калининграде в массовой тренировке принял участие 3721 человек, таким образом, они превзошли прошлогодний результат Барнаула. Но 2 сентября 2018 года Барнаул вновь вышел на первое место, собрав 4417 человек.