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Барнаулу не удалось побить прошлогодний рекорд массовой тренировки

, ИА "Амител"
Планировалось собрать пять тысяч человек, но на площадку пришло в три раза меньше

Прошлогодний рекорд массовой тренировки в Барнауле остался непокоренным, поскольку в этом году людей пришло почти в 3,5 раза меньше, чем планировалось, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В воскресенье, 1 сентября, в Парке спорта Алексея Смертина прошла массовая городская тренировка. В прошлом году ее участниками стали 4417 человек, плюс еще около тысячи сидели на трибунах.

В этом году планировалось собрать пять тысяч человек. Но на площадку пришли лишь 1,5 тыс. участников.

Пришедшие повторяли движения за тренерами под музыку. После поблагодарили организаторов за возможность позаниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.

Планы поставить новый мировой рекорд перенесли на 2020 год.

В 2017 году в массовой тренировке в Барнауле приняли участие 3012 человек – тогда был установлен рекорд России. В феврале 2018 года в Калининграде в массовой тренировке принял участие 3721 человек, таким образом, они превзошли прошлогодний результат Барнаула. Но 2 сентября 2018 года Барнаул вновь вышел на первое место, собрав 4417 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.09.2019 17:06
- гость -

Ну так в прошлом году айфон разигрывали, вот глуповатые людишки и прибежали. Попробуйте в следующем году гречку раздавать и рекорд будет побит.

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2.09.2019 17:07
- гость -

"поблагодарили организаторов за возможность потренироваться на свежем воздухе"

А просто так, без организаторов тренироваться на свежем воздухе нельзя?

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