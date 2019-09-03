Сети съедают прибыль. Алтайский бизнес отказывается строить на "пустых землях"

Алтайские застройщики не хотят заходить на новые объекты из-за низкой маржинальности. Сейчас на компании возложили обязанность не только за возведение жилья, но и сетевой инфраструктуры. Однако проведение на пустые участки сетей электроэнергии, отопления, водоснабжения для застройщиков дополнительные затраты, которые потом практически не окупаются. Осложняет ситуацию, по мнению застройщиков, и то, что большая часть ресурсоснабжающих организаций – монополисты, которые выставляют непомерные условия. Этот вопрос обсуждали 21 августа во время круглого стола "Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства".

Позиция застройщиков

Среди ресурсоснабжающих организаций в Барнауле почти нет конкуренции, поэтому компании диктуют собственные условия, отметил Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.

"В квартале 2033 сейчас есть проблемы с сетями. Только тепловикам мы должны платить 6 млн за гигакалорию. И мы платим. При этом компании берут деньги и обещают построить сети за 36 месяцев, хотя по закону должны за 18. Сложностей нет только с электроэнергией, потому что в этой сфере есть конкуренция", – отметил он.

Проблему можно решить, если федерация, край или муниципалитет возьмет сети на себя решение этого вопроса, тогда и у застройщиков вырастет маржинальность, считает Мишустин. Пока же многие компании откладывают планы по строительству на новых участках в том числе и по этой причине, заметил руководитель компании "Домстрой-Барнаул" Евгений Востриков.

"У нас нет экономики строительства. Показателем этого считают аукционы по продаже земельных участков. Я, например, взял землю без торгов. Это индикатор того, что бизнес просто не хочет строить", – считает застройщик.

Позиция властей

Проблему с сетевыми компаниями можно решить, уверен заместитель министра, начальник управления строительства и территориального планирования Игорь Спивак. Сейчас в России действует федеральная программа "Стимулирование жилищного строительства", Алтайский край в ней уже участвует и, скорее всего, будет участвовать после 2020 года. Краевые власти подали заявку.

"В рамках программы будет реализован проект строительства автомобильной дороги по улице Взлетной, что позволит обеспечить транспортную доступность в перспективные районы. Также Барнаулом, Бийском и Новоалтайском прорабатывается вопрос подготовки проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры: сетями тепло- и водоснабжения, водоотведения. Чтобы строительным организациям снизить бремя обеспечения объектами и таким образом обеспечить рентабельность строительства жилья. Сегодня это заложено в стоимость квадратного метра", – отметил чиновник.

Кроме того, Алтайский край, по словам Игоря Спивака, участвует в конкурсе на федеральное финансирование строительства сетей. Если регион выиграет конкурс и станет одним из участников программы, то 93% от общей суммы работ по проведению на участок воды, тепла и электроэнергии возьмет на себя государство.

"Обеспечение участков инженерной инфраструктурой скажется на экономике строительства. Если снять с застройщиков это бремя, бизнес-процессы наладятся", – уверен заместитель министра.

Цифра

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Алтайском крае работают 36 застройщиков.