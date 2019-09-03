Сети съедают прибыль. Алтайский бизнес отказывается строить на "пустых землях"

Алтайские застройщики не хотят заходить на новые объекты из-за низкой маржинальности. Сейчас на компании возложили обязанность не только за возведение жилья, но и сетевой инфраструктуры. Однако проведение на пустые участки сетей электроэнергии, отопления, водоснабжения для застройщиков дополнительные затраты, которые потом практически не окупаются. Осложняет ситуацию, по мнению застройщиков, и то, что большая часть ресурсоснабжающих организаций – монополисты, которые выставляют непомерные условия. Этот вопрос обсуждали 21 августа во время круглого стола "Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства".
Позиция застройщиков
Среди ресурсоснабжающих организаций в Барнауле почти нет конкуренции, поэтому компании диктуют собственные условия, отметил Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.
"В квартале 2033 сейчас есть проблемы с сетями. Только тепловикам мы должны платить 6 млн за гигакалорию. И мы платим. При этом компании берут деньги и обещают построить сети за 36 месяцев, хотя по закону должны за 18. Сложностей нет только с электроэнергией, потому что в этой сфере есть конкуренция", – отметил он.
Проблему можно решить, если федерация, край или муниципалитет возьмет сети на себя решение этого вопроса, тогда и у застройщиков вырастет маржинальность, считает Мишустин. Пока же многие компании откладывают планы по строительству на новых участках в том числе и по этой причине, заметил руководитель компании "Домстрой-Барнаул" Евгений Востриков.
"У нас нет экономики строительства. Показателем этого считают аукционы по продаже земельных участков. Я, например, взял землю без торгов. Это индикатор того, что бизнес просто не хочет строить", – считает застройщик.
Позиция властей
Проблему с сетевыми компаниями можно решить, уверен заместитель министра, начальник управления строительства и территориального планирования Игорь Спивак. Сейчас в России действует федеральная программа "Стимулирование жилищного строительства", Алтайский край в ней уже участвует и, скорее всего, будет участвовать после 2020 года. Краевые власти подали заявку.
"В рамках программы будет реализован проект строительства автомобильной дороги по улице Взлетной, что позволит обеспечить транспортную доступность в перспективные районы. Также Барнаулом, Бийском и Новоалтайском прорабатывается вопрос подготовки проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры: сетями тепло- и водоснабжения, водоотведения. Чтобы строительным организациям снизить бремя обеспечения объектами и таким образом обеспечить рентабельность строительства жилья. Сегодня это заложено в стоимость квадратного метра", – отметил чиновник.
Кроме того, Алтайский край, по словам Игоря Спивака, участвует в конкурсе на федеральное финансирование строительства сетей. Если регион выиграет конкурс и станет одним из участников программы, то 93% от общей суммы работ по проведению на участок воды, тепла и электроэнергии возьмет на себя государство.
"Обеспечение участков инженерной инфраструктурой скажется на экономике строительства. Если снять с застройщиков это бремя, бизнес-процессы наладятся", – уверен заместитель министра.
Цифра
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Алтайском крае работают 36 застройщиков.
Комментарии
В город ездят на работу, а мы скворечники строим и окрестные деревни в город заселяем - экономим! Потом на обратном процессе поднимем бабки, красота .
Если регион выиграет конкурс и станет одним из участников программы, то 93% от общей суммы работ по проведению на участок воды, тепла и электроэнергии возьмет на себя государство, а если не получится выиграть?
Уроды, где наши коммуникации? Почему в резервации для многодетных до сих пор коммуникации не подведены? Правильно, бизнес занесет, а нищеброды нет.
Я лично живу в центре и это прекрасно. На работу 10-20 минут. Торговых центров более чем достаточно, без метро и арены можно вполне прожить. Надо застраивать помойки в центре города. Например, частный сектор от Ядринцева и до леса. Сносить все сарайки бетонные на Челюскинцев и строить дома.
Сети съедают прибыль.
да еще и строить для этих покупателей халупы приходится. В идеале застройщику выгоднее было бы просто по лимону со всех собрать и ничего не делать и не строить.
3.09.2019 09:04
- гость -
разговора нет, надо центр застраивать, но...... коммуникации района не рассчитаны на такой объем, их прокладывали более 50-60 лет назад для нескольких пятиэтажек, сейчас же на эти старые коммуникации пытаются повесить множество новых огромных домов. Давно уже назрела проблема о необходимости перекладки коммуникаций, но нет не малейшего желания, а зачем? Главная цель -собрать бабло и выжать последнее, а потом хоть потоп......
@Я лично живу в центре и это прекрасно. На работу 10-20 минут. Торговых центров более чем достаточно, без метро и арены можно вполне прожить. Надо застраивать помойки в центре города. Например, частный сектор от Ядринцева и до леса. Сносить все сарайки бетонные на Челюскинцев и строить дома.@
Я лично живу не в центре (микро-район Докучаево). И это прекрасно.
На работу на машине 20-30 мин. В округе полно магазинов, есть ТЦ, что и ездить ни куда не нужно!
В центре дышать хуже чем на окраине, сильная загазованность
Я лично живу в частном секторе в районе Яма. И это прекрасно. На работу 15-20 минут, благо она не в центре, в округе полно магазинов, ездить никуда не надо. Вышел утром на крыльцо почесал себе ....цо, ляпоооота. И соседи не шумят, на выходные жарь шашлык, копти рыбку
Я лично живу в спальном районе.Иногда провожаю взглядом самолёты,благо не шумят.Выйдешь на лоджию,а внизу полно магазинов.Подумаешь:"Хорошо-то как,о Господи"
Какая замечательная позиция застройщика: вы мне все сделайте, а я бетонную коробку продам втридорога и полечу на кипр отдыхать.
Позиция застройщика выжать максимум денег, и плевать он хотел на инфраструктуру, хоть район гето, вон ГРаНИД дом поставил на Советской Армии в 18 этажей малосемеек, сколько их там набьется сейчас? а парковки нет, частный сектр. Представляете что там будет чрез 5 лет? Продать малосемейку, выгоднее чем 3 комнатную квартиру, их там много, КПД квадрата выше. Пусть притираются, сморишь может там начнут плодиться активней.
- 93% от общей суммы работ по проведению на участок воды, тепла и электроэнергии возьмет на себя государство - а вы, власть, когда исполните решение суда по обеспечению всеми этими благоустройствами нарезанных участков для многодетных в Бельмесёво? ВОСЕМЬ ЛЕТ издеваетесь над многодетными, дав участки в чистом поле без всего! И решение суда вам не указ, как не делали так и не делаете. Это власть или безвластие?
А почему коммуникации, с которых получает прибыль ресурсоснпбжающие организации, должны строить застройки или государство? Кто прибыль получает с сетей, тот их и должен строить за свой счёт. Разве нет?
3.09.2019 10:40
за Путина не забудьте проголосовать
Наверное барнаульские застройщики считают маржу как в Газпроме. Реальность не оправдывает их ожидания и эту разницу они записывают в убыток.
Ребята, вы строите в городе полнейшее дерьмо. Лепите на клочках земли 17-25 этажные коробки и воете про невыгодность? А как же делают в других городах, где строят 3-5 этажки? Альтруизмом занимаются там что ли?
3.09.2019 13:39
АБОРИГЕН
А что ты понимаешь под словом дерьмо? Потрудись изъяснить свою мысль до конца. А то что то напыщенных хомячков кидающих общие фразы стало слишком многовато.
может, нам скинуться всем для помощи бедным застройщикам
3.09.2019 15:21
- гость -
Что такое дерьмо я пояснил. Прочти ещё раз медленно и внимательно. Это не я так считаю, это так и есть. Если у тебя от этого подгорает, смирись.