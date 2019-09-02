Зима долгая, запасаться надо: в соцсетях обсуждают видео с жадной белкой

Фото и видео: instagram.com/sergeipisarev2/

Видео с белкой, которая старается засунуть себе в рот как можно больше орехов, опубликовал в своем Instagram директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

"Это не жадность. Это она зимой угощать всех будет. А может и сама сожрет", – написал Писарев.

Практичность зверька обсуждают в комментариях. Один из подписчиков предположил, что белка запасается не для себя: " Ее детки дома ждут. И муж".

Некоторые барнаульцы узнают в белке себя: "Я в день выдачи заработной платы".

Где именно было записано видео, Писарев не уточняет.