20 лет — лишь начало пути: ООО "Газпром газораспределение Барнаул" отметило юбилей

29 августа состоялся торжественный юбилей ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Уже 20 лет предприятие строит и обслуживает газовые сети в Алтайском крае. В концертном зале "Сибирь" собрались сотрудники компании со всего региона. Поздравить их с праздником пришли деловые партнеры предприятия, представители администрации Алтайского края, АКЗС и Минстроя, а также другие почетные гости.

Уже 20 лет "Газпром газораспределение Барнаул" осуществляет бесперебойную транспортировку природного газа. За время работы предприятие стало крупнейшей профильной организацией в регионе. С каждым годом газовое хозяйство увеличивается на 200 километров сетей. Ежедневно "Газпром газораспределение Барнаул" подключает новых потребителей. Сегодня компания поставляет газ в 81 населенный пункт Алтайского края.

Генеральный директор предприятия Роман Правдин пояснил, что главное в работе — безопасность и стабильное развитие. В своей поздравительной речи он особенно подчеркнул, насколько важны для компании сотрудники и их огромный опыт.

"20-летний юбилей — это судьбы наших сотрудников и жизнь, которую они посвятили предприятию. Сегодня у нас работает около 700 человек. Более половины из них имеют стаж работы в "Газпроме" свыше 10 лет. Это говорит о том, что опыт в нашей работе имеет наибольшее значение. Многие прошли весь карьерный путь в компании, начиная с самых азов. Я выражаю всем этим людям особую признательность. Хотелось бы пожелать сотрудникам счастья и благополучия, а предприятию — дальнейшего развития, достижения поставленных целей и движения вперед" — обратился Правдин к собравшимся.

Позже ведущие попросили встать тех, кто проработал в компании более 10 лет. Со своих мест поднялась без малого половина гостей. Газовики, водители, бухгалтеры и другие сотрудники охотно делились своими историями. Они по-разному попали в компанию, но каждый внес свой ценный вклад в ее развитие. Также было отмечено, что за эти 20 лет в компании уже образовались трудовые династии. Люди целыми семьями работают на благо предприятия.

По словам Правдина, очень важно не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Основная миссия ООО "Газпром газораспределение Барнаул" — эксплуатация сетей. Но этим работа компании не ограничивается. Предприятие осваивает новые виды деятельности, участвует в федеральных программах по строительству водопроводных и газовых сетей.

"Сегодня уровень газификации Алтайского края составляет 19,5%. За последние 25 лет построено 4400 км газовых сетей. Для сравнения, в соседних регионах газификация началась раньше, но там за это время построили в два раза меньше газопроводов. Сейчас мы только стоим в начале пути. Мы создали хороший задел, который нужно развивать дальше. Газификация края должна продолжаться, поскольку это социально-значимое направление в экономике не только края, но и всего сибирского региона." — добавил Правдин.

Не обошлось и без творческих подарков для гостей. Песни для собравшихся исполняла Вера Сапутина. А с хореографическими номерами на сцене выступил ансамбль русского танца "Огоньки" имени Гарри Полевого.

Поздравить предприятие и его сотрудников на сцену вышел заместитель Председателя Правительства Алтайского края Иван Кибардин. Он обратился к собравшимся от имени губернатора и администрации края. По его словам, эти 20 лет в жизни региона были разными. Но неизменным оставался высокий профессионализм сотрудников предприятия. Компания всегда показывала высокое качество исполнения задач.

"Основа любой компании — это люди. Поэтому огромное спасибо ветеранам отрасли. У многих стаж работы в газовой сфере больше, чем существует само предприятие. Хотелось бы пожелать вам добра, счастья и успехов. Не только в производстве, но и в личной жизни." — завершил Кибардин.

Он наградил коллектив предприятия Почетной грамотой Правительства Алтайского края "За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона". А генеральный директор Роман Правдин получил почетную медаль "За заслуги во имя созидания".

Сегодня ООО "Газпром газораспределение Барнаул" имеет 9 эксплуатационных участков в Алтайском крае. На празднование юбилея приехали делегации из каждого отделения. Это не только руководство, но и рядовые сотрудники.

"Я очень рад участвовать в этом юбилее. Поздравляю всех работников "Газпром газораспределение Барнаул" от имени Павловского участка с этой знаменательной датой. Мы встречаем 20-летний юбилей с хорошими результатами. Поэтому мне вдвойне приятно поздравить с праздником коллег и ветеранов, которые стояли у истоков этого предприятия." — рассказал начальник павловского участка Виктор Воробьев.

Оригинально подготовились к празднику сотрудники тальменского участка. Перед зрителями выступила кавер-группа "Джекпот", которая состоит из работников тальменского отделения "Газпрома". В состав группы входит и начальник предприятия Вячеслав Козлов. Сняв пиджак, он занял место за барабанной установкой.

Также в концертном зале состоялась церемония награждения сотрудников компании. За многолетний труд и высокий профессионализм работникам ООО "Газпром газораспределение Барнаул" вручали почетные грамоты и ценные подарки. Подводя итоги награждения, генеральный директор компании отметил, что кроме грамоты каждый получит полагающуюся ему денежную премию.