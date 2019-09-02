Российские миллиардеры за этот год стали богаче на 28,3 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 млрд долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Со второго места на первое поднялся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин – его состояние с начала года стало больше на 3,88 млрд долларов, достигнув 23,5 млрд.

Кстати, в начале августа сообщалось, что бывшая супруга Потанина требует раздела имущества и подала исковое заявление в лондонский суд. Миллиардер для защиты своих интересов нанял Фиону Шеклтон, считающуюся одним из сильнейших адвокатов, специализирующихся на бракоразводных процессах.

На вторую строчку опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, богатство которого выросло на 2,85 млрд и достигло 22,3 млрд.

Третье место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 20,5 млрд долларов. Рост составил 2,64 млрд.

На четвертом месте остался основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценили в 18,8 млрд долларов, увеличившись на 1,35 млрд.

Пятую строчку занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал оценивается в 18,2 млрд долларов, рост – 2,13 млрд.

На шестом месте Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние – 16,7 млрд долларов, выросло оно на 2,83 млрд.

Седьмое место занял Алишер Усманов, владеющий "Металлоинвестом" и "Мегафоном". Капитал оценили в 16,3 млрд долларов, рост составил 2,1 млрд.

Восьмую строчку занимает Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 742 млн долларов – 14,9 млрд.

Девятое место делят бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,8 млрд долларов у каждого.

Замыкает десятку акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман с состоянием 13,6 млрд долларов. Его богатство стало больше на 1,03 млрд долларов.

В марте этого года сообщалось, что Олег Дерипаска под санкциями стал богаче на 1 млрд долларов и вернулся в топ-500.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.