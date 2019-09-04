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Барнаульцы раскупили почти все долевки

, ИА "Амител"
Риелторы города жалуются на то, что им нечего продавать
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

В Барнауле почти не осталось свободных квартир в новых построенных домах. Риелторы говорят, что спрос превышает предложение, и специалистам по недвижимости практически нечего продавать.

В настоящий момент в Барнауле возводят 3,5 тысячи квартир. Но это все объекты, от стадии котлована и до сдачи. Сколько из них продано, а сколько нет, никто не считал. Зато "бесхозных" квартир в домах, которые уже ввели в эксплуатацию, не больше сотни, уверен президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.

"Мы наблюдаем дефицит, спрос намного превышает предложение. В июле продажи упали практически в три раза по сравнению с июнем и стремятся к нулю. Риелторам просто нечего предложить покупателям, объем предложений низкий", – отмечает эксперт.

Специалисты Росреестра говорят, что количество договоров долевого участия (ДДУ) в январе – июне 2019 года выросло почти на треть в сравнении с первым полугодием 2018 года. При этом в июне действительно был пик регистрации "долевок".

Барнаульцы активно приобретали квартиры до вступления в силу закона № 478, который отменил долевое строительство и ввел проектное финансирование. Из-за массовой скупки квартир сейчас барнаульцам трудно найти подходящий вариант, и многие уходят на вторичный рынок. Это и объясняет резкое снижение продаж в сфере новостроек.

"В июле мы зафиксировали падение регистрации ДДУ в три раза. Впрочем, это ожидаемо. Посмотрим, на какие цифры мы выйдем к концу года", – отметила Елена Бандурова, заместитель начальника Росреестра по Алтайскому краю.

Цифры

В 2019 году в Алтайском крае запланировано построить 700 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время в регионе введено 367 тысяч квадратных метров, или 52% от плана. Всего же с 2019 по 2024 год необходимо построить 4 млн 898 тыс. кв.м.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2019 07:11
Гость

Смешно! Дайте тоже что курите мне.

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4.09.2019 07:33
- гость -

Бедненькие риэлтеры((((( а давайте им деньгами скинемся что бы не плакали.

0  0
4.09.2019 07:51
- гость -

Опаньки

0  0
4.09.2019 08:05
Гость

БОрнаульцы - ... зарывают гроши куды попало!

0  0
4.09.2019 08:36
- гость -

Могу носками и трусами поделиться на продажу. 50% ваши.

0  0
4.09.2019 08:43
- гость -

это "инвестиционные" квартиры, дома стоят полупустые, ждут роста цены, а покупают чинуши и прочие при кормушке.

0  0
4.09.2019 08:43
- гость -

у обычных людей 95% денег нет на квартиру

0  0
4.09.2019 09:01
- гость -

Сколько не говори "мед" во рту слаще не станет.

0  0
4.09.2019 09:01
Злая гостья

Меняла квартиру, продавала квартиру и покупала аж две квартиры без риэлтора. Это сколько они с меня не поимели?

0  0
4.09.2019 09:08
- гость -

такими новостями создается искусственный ажиотаж

0  0
4.09.2019 09:10
- гость -

Зачем вкладываться в недвижимость мягко говоря в депрессивном регионе из которого большинство мечтает свалить?

0  0
4.09.2019 09:12
1212

4.09.2019 09:01
Злая гостья

Ждите иск в суд за упущенную выгоду))

0  0
4.09.2019 09:12
гость

спрос превышает предложение

Так денег то у людей куча, конечно спрос будет огромный. Поэтому Ашан и закрывается, спрос тут слишком большой. У Ашана продуктов не хватает, у риэлторов квартир, такой бешенный спрос в Барнауле, барнаульцам деньги девать некуда

0  0
4.09.2019 09:13
- гость -

такими новостями создается искусственный ажиотаж
да ну, и кто прям сейчас побежит срочно покупать?

0  0
4.09.2019 09:20
гость

Даже не знаю кто мог заказать такую статью, риэлторы, чтобы поднять спрос или прикольщики, чтобы чисто поржать

0  0
4.09.2019 09:21
- гость -

А чо правда квартир нет?! И чо теперь?!

0  0
4.09.2019 09:26
- гость -

можно рыть землянки

0  0
4.09.2019 09:27
гость

на улице будем жить, в коробках

0  0
4.09.2019 09:51
- гость -

Дают по одной в руки или можно побольше прикупить?
Кто крайний в очереди?

А в реальности да, до 90% квартир в новостройках "инвестиционные", под продажу по более высоким ценам и под сдачу в аренду.

0  0
4.09.2019 10:26
М

4.09.2019 08:43 - гость -
это "инвестиционные" квартиры, дома стоят полупустые, ждут роста цены, а покупают чинуши и прочие при кормушке.
-
ждут роста цены, чтобы продать кому? самим себе??
-
похоже всепропальщики оказались неготовы к такой новости.
остается вариант с теорией заговора риэлторов))

0  0
4.09.2019 10:36
Лола

объясните мне глупой этот парадокс: убыль населения в Барнауле, а спрос на жилье растет... как так-то? Перекупы вкладывают свободные деньги чтобы загнать жилье подороже, ведь инфляцию никто не отменял? вопрос: кому тут втюхивать жилье, молодежь уезжает, смертность превышает рождаемость....?

0  0
4.09.2019 10:54
одын

реально 1-2 комнатных нет
хотел купить себе 1 или 2 ком в центре
только 3ки продают

то ли застройщики закрыли продажи, то ли реально раскупили

0  0
4.09.2019 11:00
гость

Застройщикам надо трешки не строить, раз они не идут, делать дома с квартирами по 1, 2 комнаты

0  0
4.09.2019 11:03
гость

Конечно раскупили, всем вдруг срочно понадобились 1 или 2 комнатные (1 или 2 комнаты не важно, все равно там не жить) квартиры в центре. Схватили деньги (ведь их полно лежит) и побежали, раскупили

0  0
4.09.2019 11:25
ПлохойХорошийЗлой


4.09.2019 11:00
гость

Застройщикам надо трешки не строить, раз они не идут, делать дома с квартирами по 1, 2 комнаты
_______

тут есть один ньюанс - мало кто хочет жить в общагах-малосемейках, коих щас тоже строят. поэтому 1-2 комнатная в нормальном (ну по нашим советским меркам) доме не тоже самое что 1-2 комнатная квартира в муравейнике, как на с.армии, например.

0  0
4.09.2019 11:30
гость

Ну так и надо строить нормальные. Без трешек тоже не обойтись, но их процент в доме надо сократить до минимума, в основном чтобы были по 1 и 2 комнаты, раз их расхватывают

0  0
4.09.2019 11:32
гость

Еще есть подозрение, что 90 % квартир покупают не для того, чтобы жить.

0  0
4.09.2019 12:00
- гость -


4.09.2019 11:30
гость
Без трешек тоже не обойтись, но их процент в доме надо сократить до минимума, в основном чтобы были по 1 и 2 комнаты, раз их расхватывают

Ты бы хотел жить в трешке, с которой на одной площадке 8 однокомнатных квартир?
Это гетто и проходной двор, где в половине квартир арендаторы меняются каждые 3 месяца, студенты бухают. Нафиг-нафик.
Уж лучше среди двушек-трешек-четырешек в хрущевках.

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4.09.2019 12:10
гость

4.09.2019 12:00
- гость -

Ты можешь жить в трешке, с которой на площадке две однокомнатных и две двухкомнатных и все. Я имел в виду такие дома, пусть будет побольше подъездов, поменьше квартир на этаже

0  0
4.09.2019 12:15
Не риелтор

Зачем это лишнее звено-посредник вообще нужно. При современных технологиях можно найти себе подходящую квартиру. Отдавать этим нахлебникам 10-30% от стоимости жилья это прошлый век.

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4.09.2019 12:21
Не риелтор

Спор о количестве комнат бесполезен. В Китае например я бывал в разных квартирах. Там сейчас если строят квартиру то показателем основным идет не количество комнат, а квадратура. В основном это двушки площадью от 180 кв.м. Если строится однокомнатная то ее площадь от 120кв.м. В Барнауле многие хвастаются своими 4-5 комнатными квартирами площадью 70-90кв.м. Можно и десятикомнатную квартиру построить площадью 100 кв.м. Но как в ней жить среднестатистической семье из 3 человек?

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4.09.2019 15:05
- гость -

Отдавать этим нахлебникам 10-30% от стоимости жилья это прошлый век.

Не верно. Продавал три раза и всегда брали с продажи примерно 3,5-4%

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