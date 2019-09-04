Барнаульцы раскупили почти все долевки

В Барнауле почти не осталось свободных квартир в новых построенных домах. Риелторы говорят, что спрос превышает предложение, и специалистам по недвижимости практически нечего продавать.
В настоящий момент в Барнауле возводят 3,5 тысячи квартир. Но это все объекты, от стадии котлована и до сдачи. Сколько из них продано, а сколько нет, никто не считал. Зато "бесхозных" квартир в домах, которые уже ввели в эксплуатацию, не больше сотни, уверен президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.
"Мы наблюдаем дефицит, спрос намного превышает предложение. В июле продажи упали практически в три раза по сравнению с июнем и стремятся к нулю. Риелторам просто нечего предложить покупателям, объем предложений низкий", – отмечает эксперт.
Специалисты Росреестра говорят, что количество договоров долевого участия (ДДУ) в январе – июне 2019 года выросло почти на треть в сравнении с первым полугодием 2018 года. При этом в июне действительно был пик регистрации "долевок".
Барнаульцы активно приобретали квартиры до вступления в силу закона № 478, который отменил долевое строительство и ввел проектное финансирование. Из-за массовой скупки квартир сейчас барнаульцам трудно найти подходящий вариант, и многие уходят на вторичный рынок. Это и объясняет резкое снижение продаж в сфере новостроек.
"В июле мы зафиксировали падение регистрации ДДУ в три раза. Впрочем, это ожидаемо. Посмотрим, на какие цифры мы выйдем к концу года", – отметила Елена Бандурова, заместитель начальника Росреестра по Алтайскому краю.
Цифры
В 2019 году в Алтайском крае запланировано построить 700 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время в регионе введено 367 тысяч квадратных метров, или 52% от плана. Всего же с 2019 по 2024 год необходимо построить 4 млн 898 тыс. кв.м.
Комментарии
Смешно! Дайте тоже что курите мне.
Бедненькие риэлтеры((((( а давайте им деньгами скинемся что бы не плакали.
Опаньки
БОрнаульцы - ... зарывают гроши куды попало!
Могу носками и трусами поделиться на продажу. 50% ваши.
это "инвестиционные" квартиры, дома стоят полупустые, ждут роста цены, а покупают чинуши и прочие при кормушке.
у обычных людей 95% денег нет на квартиру
Сколько не говори "мед" во рту слаще не станет.
Меняла квартиру, продавала квартиру и покупала аж две квартиры без риэлтора. Это сколько они с меня не поимели?
такими новостями создается искусственный ажиотаж
Зачем вкладываться в недвижимость мягко говоря в депрессивном регионе из которого большинство мечтает свалить?
4.09.2019 09:01
Злая гостья
Ждите иск в суд за упущенную выгоду))
спрос превышает предложение
Так денег то у людей куча, конечно спрос будет огромный. Поэтому Ашан и закрывается, спрос тут слишком большой. У Ашана продуктов не хватает, у риэлторов квартир, такой бешенный спрос в Барнауле, барнаульцам деньги девать некуда
такими новостями создается искусственный ажиотаж
да ну, и кто прям сейчас побежит срочно покупать?
Даже не знаю кто мог заказать такую статью, риэлторы, чтобы поднять спрос или прикольщики, чтобы чисто поржать
А чо правда квартир нет?! И чо теперь?!
можно рыть землянки
на улице будем жить, в коробках
Дают по одной в руки или можно побольше прикупить?
Кто крайний в очереди?
А в реальности да, до 90% квартир в новостройках "инвестиционные", под продажу по более высоким ценам и под сдачу в аренду.
4.09.2019 08:43 - гость -
это "инвестиционные" квартиры, дома стоят полупустые, ждут роста цены, а покупают чинуши и прочие при кормушке.
-
ждут роста цены, чтобы продать кому? самим себе??
-
похоже всепропальщики оказались неготовы к такой новости.
остается вариант с теорией заговора риэлторов))
объясните мне глупой этот парадокс: убыль населения в Барнауле, а спрос на жилье растет... как так-то? Перекупы вкладывают свободные деньги чтобы загнать жилье подороже, ведь инфляцию никто не отменял? вопрос: кому тут втюхивать жилье, молодежь уезжает, смертность превышает рождаемость....?
реально 1-2 комнатных нет
хотел купить себе 1 или 2 ком в центре
только 3ки продают
то ли застройщики закрыли продажи, то ли реально раскупили
Застройщикам надо трешки не строить, раз они не идут, делать дома с квартирами по 1, 2 комнаты
Конечно раскупили, всем вдруг срочно понадобились 1 или 2 комнатные (1 или 2 комнаты не важно, все равно там не жить) квартиры в центре. Схватили деньги (ведь их полно лежит) и побежали, раскупили
4.09.2019 11:00
гость
Застройщикам надо трешки не строить, раз они не идут, делать дома с квартирами по 1, 2 комнаты
_______
тут есть один ньюанс - мало кто хочет жить в общагах-малосемейках, коих щас тоже строят. поэтому 1-2 комнатная в нормальном (ну по нашим советским меркам) доме не тоже самое что 1-2 комнатная квартира в муравейнике, как на с.армии, например.
Ну так и надо строить нормальные. Без трешек тоже не обойтись, но их процент в доме надо сократить до минимума, в основном чтобы были по 1 и 2 комнаты, раз их расхватывают
Еще есть подозрение, что 90 % квартир покупают не для того, чтобы жить.
4.09.2019 11:30
гость
Без трешек тоже не обойтись, но их процент в доме надо сократить до минимума, в основном чтобы были по 1 и 2 комнаты, раз их расхватывают
Ты бы хотел жить в трешке, с которой на одной площадке 8 однокомнатных квартир?
Это гетто и проходной двор, где в половине квартир арендаторы меняются каждые 3 месяца, студенты бухают. Нафиг-нафик.
Уж лучше среди двушек-трешек-четырешек в хрущевках.
4.09.2019 12:00
- гость -
Ты можешь жить в трешке, с которой на площадке две однокомнатных и две двухкомнатных и все. Я имел в виду такие дома, пусть будет побольше подъездов, поменьше квартир на этаже
Зачем это лишнее звено-посредник вообще нужно. При современных технологиях можно найти себе подходящую квартиру. Отдавать этим нахлебникам 10-30% от стоимости жилья это прошлый век.
Спор о количестве комнат бесполезен. В Китае например я бывал в разных квартирах. Там сейчас если строят квартиру то показателем основным идет не количество комнат, а квадратура. В основном это двушки площадью от 180 кв.м. Если строится однокомнатная то ее площадь от 120кв.м. В Барнауле многие хвастаются своими 4-5 комнатными квартирами площадью 70-90кв.м. Можно и десятикомнатную квартиру построить площадью 100 кв.м. Но как в ней жить среднестатистической семье из 3 человек?
Отдавать этим нахлебникам 10-30% от стоимости жилья это прошлый век.
Не верно. Продавал три раза и всегда брали с продажи примерно 3,5-4%