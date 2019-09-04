Барнаульцы раскупили почти все долевки

В Барнауле почти не осталось свободных квартир в новых построенных домах. Риелторы говорят, что спрос превышает предложение, и специалистам по недвижимости практически нечего продавать.

В настоящий момент в Барнауле возводят 3,5 тысячи квартир. Но это все объекты, от стадии котлована и до сдачи. Сколько из них проданы, а сколько нет, никто не считал. Зато "бесхозных" квартир в домах, которые уже ввели в эксплуатацию, не больше сотни, уверен президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.

"Мы наблюдаем дефицит, спрос во много превышает предложение. В июле продажи упали практически в три раза раза по сравнению с июнем и стремятся к нулю. Риелторам просто нечего предложить покупателям, объем предложений низкий", — отмечает эксперт.

Специалисты Росреестра говорят, что количество договоров долевого участия в январе-июне 2019 года выросло почти на треть в сравнении с первым полугодием 2018 года. При этом в июне действительно был пик регистрации долевок.

Барнаульцы активно приобретали квартиры до вступления в силу закона № 478, который отменил долевое строительство и ввел проектное финансирование. Из-за массовой скупки квартир сейчас барнаульцам трудно найти подходящий вариант, и многие уходят на вторичный рынок. Это и объясняет резкое снижение продаж в сфере новостроек.

"В июле мы зафиксировали падение регистрации ДДУ в три раза. Впрочем, это ожидаемо. Посмотрим, на какие цифры мы выйдем к концу года", — отметила Елена Бандурова, заместитель начальника Росреестра по Алтайскому краю.

Цифры

В 2019 году в Алтайском крае запланировано построить 700 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время в регионе введено 367 тысяч квадратных метров, или 52% от плана. Всего же с 2019 по 2024 год необходимо построить 4 млн 898 тыс. кв.м.