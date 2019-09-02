20 школьников Алтайского края будут получать именные стипендии депутата Госдумы, руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александра Терентьева. Торжественная линейка прошла 1 сентября в Барнауле в парке-отеле "Лесные дали".

Стипендиатов, как и в прошлые годы, выбирали из разных уголков Алтайского края. Причем, преимущественно из районов и отдаленных сел. Некоторые дети с родителями добирались в Барнаул по 9 часов. В прекрасную не по-осеннее теплую погоду ребята получили сертификаты от Александра Терентьева. В течение 2019-2020 учебного года они будут получать ежемесячную материальную поддержку в размере 3000 рублей.

Александр Терентьев, обращаясь к ребятам и их родителям, отметил, что победители – самые умные из сильных и самые сильные из умных. Для того, чтобы человек был успешным — он должен быть умным и физически здоровым. Партия "Справедливая Россия" в Алтайском каре продолжит помогать талантливым школьникам и в будущем.

"Спасибо, что вы такие умные и сильные. Багодаря вашему труду и целеустремленности, вы добиваетесь этих целей. Мы как политическая партия заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильнее. Это не только дети богатых и успешных, но и те, кто не может позволить себе платить космические суммы за образование своих детей. Таким образом, мы вкладываем частичку в ваше восхождение. Я всегда говорю, что только сильный человек может чего-то добиться, одного ума в нашей жизни недостаточно. В нашем конкурсе участвуют ребята из малообеспеченных семей, отличники и ребята, занимающиеся спортом. Дети из малообеспеченных семей имеют мало возможности получить хорошее образование. Я знаю случаи, когда школьники отдавали деньги родителям. Это похвально", — отметил Александр Терентьев.

Лидер алтайских эсеров лично вручил каждому победителю сертификат на получении премии. Ребята в ответном слове пообещали быть честными и справедливыми, а также быть патриотом своей Родины. По окончании линейки лауреатов ждал увлекательный квест, где они могли продемонстрировать свои таланты.

Анна Лютц из села Трусово Курьинского района узнала о проекте Александра Терентьева от учителей. В школе, где учится девушка, нет большого спортивного зала. Поэтому единственная альтернатива — настольный теннис. Многие ученики школы занимаются им по несколько часов в неделю. Анна уже побеждала на районных и краевых соревнованиях. Тратить стипендию девушка планирует на спортивный инвентарь для занятия теннисом: ракетки, мячи, спортивную одежду и сетку для тенниса.

Конкурс проводится в Алтайском крае уже десять лет. За эти годы материальную поддержку уже получили около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей.