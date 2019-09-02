Жительница Камня-на-Оби осуждена за удар ножом ревнивого сожителя

Жительница Камня-на-Оби получила условный срок за то, что в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя, сообщают "Каменские известия".

10 февраля, после распития спиртного, в паре возник конфликт. Молодой человек заподозрил подругу в связях с другим мужчиной. Он взял ее телефон, чтобы прочитать переписку.

После неудачной попытки вернуть телефон, девушка взялась за нож и ударила парня в грудь. Испугавшись вида крови. она вызвала врача.

Молодой человек был доставлен в Каменскую ЦРБ с потерей 1,5 литров крови.

Суд учел все обстоятельства совершения преступления и назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно.