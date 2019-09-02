Алтайские полицейские отправились охранять порядок в Чеченской Республике

Фото: 22.мдв.рф
Охранять общественный порядок в Чеченской Республике отправился сводный отряд полиции Алтайского края, сообщает региональное МВД.
"Я уверен, что вы так же достойно отстоите эту вахту. 180 дней – это большой срок. Здесь вашего возвращения будут с нетерпением ждать родные и близкие", – пожелал удачи бойцам начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян.
Службу алтайские полицейские будут нести в Ханкале, где они сменят своих товарищей.
Перед отправкой священнослужитель провел обряд освящения убывающих в командировку сотрудников.
Также полицейских провожали руководители управлений и отделов, родственники, друзья и коллеги.
Подолян заверил всех, что со стороны местного МВД приняты все меры для "создания сотрудникам условий для несения службы за пределами малой Родины".
Комментарии
Не понятно, а в Чечне, что своих полицейских мало что-ли? И почему фотографии сделаны ночью? Они что как вампиры дневного света боятся?
В чечне похоже война до сих пор идёт, а мы ничего не знаем.
Тебе гость .Ума бы побольше.
Войны там нет, там деньги отмываются, а войска нужны для гарантии, чечены живут "как сыр в масле", тарифы самые маленькие, а Они и за это не платят, кредиты не возвращают, поголовно льготники, участники, многодетные, а в свете последних данных так ещё и пенсионеры с 30 лет, корми Россиюшка Ты богатая....
медведь-шатун
- ну так проигравший всегда платит победителю...