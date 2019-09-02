Алтайские полицейские отправились охранять порядок в Чеченской республике

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Охранять общественный порядок в Чеченской республике отправился сводный отряд полиции Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"Я уверен, что вы так же достойно отстоите эту вахту. 180 дней — это большой срок. Здесь вашего возвращения будут с нетерпением ждать родные и близкие", — пожелал удачи бойцам начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян.

Службу алтайские полицейские будут нести в Ханкале, где они сменят своих товарищей.

Перед отправкой, священнослужитель провел обряд освящения убывающих в командировку сотрудников.

Также полицейских провожали руководители управлений и отделов, родственники, друзья и коллеги.

Подолян заверил всех, что со стороны местного МВД приняты все меры для "создания сотрудникам условий для несения службы за пределами малой Родины".