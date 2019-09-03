Фото из сети Интернет
В первые дни осени интернет штурмуют шутки и мемы про 3 сентября. Это песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым в 1994 году. Из-за привязки к малоизвестной дате и припеву в упадническом духе, песня превратилась в один из главных мемов осени.
3-е сентября, день прощания,
День, когда горят костры рябин.
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один.
Я календарь переверну –
И снова 3-е сентября,
На фото я твое взгляну –
И снова 3-е сентября.
Но почему, но почему...
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самый лучший день