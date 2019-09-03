Фото из сети Интернет

В первые дни осени интернет штурмуют шутки и мемы про 3 сентября. Это песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым в 1994 году. Из-за привязки к малоизвестной дате и припеву в упадническом духе, песня превратилась в один из главных мемов осени.

3-е сентября, день прощания,

День, когда горят костры рябин.

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну –

И снова 3-е сентября,

На фото я твое взгляну –

И снова 3-е сентября.

Но почему, но почему...