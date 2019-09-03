Многодетные семьи края получили более миллиарда рублей пособий в 2019 году

В 2019 году на национальный проект "Демография" в Алтайском крае потратят 4,8 млрд рублей. Из них 4,4 млрд рублей – из федерального бюджета. За первые семь месяцев 2019 года уже израсходовано 38% от этой суммы, а именно 1,8 млрд рублей. Больше всего средств предусмотрено на поддержку многодетных семей и родителей, у которых появился первенец. Об этом 2 сентября на пресс-конференции рассказала Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края.
Наибольший объем средств тратится на так называемый "демографический пакет". Это финансовая поддержка семей при рождении детей. В этом году 7430 семей, где родился первый ребенок, получили 453,5 млн рублей в качестве ежемесячных выплат. Также пособия получили 17525 семей, где родился третий или последующий ребенок. На их поддержку в 2019 году потратили 1073,4 млн рублей.
Пособия семьям на рождение третьего ребенка выплачиваются каждый месяц, до достижения ребенком 3 лет. На первенца родителям выплачивают до полутора лет Размер ежемесячных выплат составляет 9811 рублей.
Всего до конца года на поддержку семей при рождении детей планируется потратить около 3 млрд рублей.
Комментарии
А где земля, которая по закону Алтайского края полагается семьям с тремя и более детьми? Семь лет очереди (где то в седьмой сотне), продвинулись мест на 10 за эти 7 лет (видимо кто то не выдержал и снялся с очереди), сейчас уже несколько тысяч в очереди, т.е. очередь активно прирастает с хвоста...
Вроде цифры внушительные, а если разделить на всех, то не так уж много получается. Региональный материнский капитал как составлял смешные 55387,50 так и составляет. По выделению земли отдельный вопрос, из знакомых мне многодетных семей (три семьи) никто так землю и не получил.
На улучшение демографии чиновников
Вас не просили рожать.