Многодетные семьи края получили почти два миллиарда рублей пособий в 2019 году

В 2019 году на национальный проект "Демография" в Алтайском крае потратят 4,8 млрд рублей. Из них 4,4 млрд рублей — из федерального бюджета. Больше всего средств предусмотрено на поддержку многодетных семей и родителей, у которых появился первенец. Об этом 2 сентября на пресс-конференции рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

По ее словам, за первые семь месяцев 2019 года уже израсходовано 38% от этой суммы, а именно 1,8 млрд рублей. Наибольший объем средств тратится на так называемый "демографический пакет". Это финансовая поддержка семей при рождении детей. В этом году 7430 семей, где родился первый ребенок, получили 453,5 млн рублей в качестве ежемесячных выплат. Также пособия получили 17525 семей, где родился третий или последующий ребенок. На их поддержку в 2019 году потратили 1073,4 млн рублей.

Пособия семьям выплачиваются каждый месяц, до достижения ребенком 3 лет. Размер ежемесячных выплат составляет 9811 рублей.

Всего до конца года планируется потратить около 3 млрд рублей на поддержку семей при рождении детей.