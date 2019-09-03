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В минсоцзащиты рассказали, как мамам в декрете помогут не терять квалификацию

, ИА "Амител"
До 2024 года планируют переобучить более трех тысяч женщин

С 2020 года жительницы Алтайского края смогут повысить квалификацию или переобучиться на другую профессию во время декретного отпуска. Программа по содействию занятости женщин предусмотрена национальным проектом "Демография".

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отметила, что такая практика уже применяется в Алтайском крае. Но с 2020 года повысить квалификацию можно будет за счет федеральных средств, которые предусмотрены нацпроектом.

По словам министра, многие женщины боятся, что за три года декрета потеряют свою квалификацию. Программа рассчитана на то, чтобы они оставались востребованными. Также предполагается создать новые места в детских садах для детей до трех лет. Это позволит мамам раньше выходить из декретного отпуска.

"Мамы, которые находятся в декрете, имеют активную позицию. Теперь мы осуществляем выплаты за рождение детей три года, а не полтора, как раньше. Поэтому у мамы появляется больше времени и возможностей, чтобы повысить квалификацию или переобучиться." — пояснила Оськина.

Она также отметила, что минсоцзащиты обсуждает с управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры края вопрос о том, чтобы привлекать молодых мам в бизнес.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

3.09.2019 07:07
месный

Кому нужен специалист с нулевым опытом который ещё частенько на больничный садиться да отпрашивается то туда то сюда...

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