Житель Новоалтайска пойдет под суд за прилюдное оскорбление полицейского

45-летний житель Новоалтайска обвиняется в оскорблении представителя власти. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В июне 2019 года полицейский обнаружил нетрезвого мужчину в общественном месте и потребовал пройти в автомобиль для оформления протокола.

Обвиняемый не подчинился требованиям сотрудника и при свидетелях нецензурно высказывался в отношении должностного лица.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.