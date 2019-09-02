Житель Новоалтайска пойдет под суд за прилюдное оскорбление полицейского

45-летний житель Новоалтайска обвиняется в оскорблении представителя власти. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.
В июне 2019 года полицейский обнаружил нетрезвого мужчину в общественном месте и потребовал пройти в автомобиль для оформления протокола.
Обвиняемый не подчинился требованиям сотрудника и при свидетелях нецензурно высказывался в отношении должностного лица.
В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Комментарии
Новосибирским росгвардейцам следует поучиться у новоалтайских полицейских которые вместо штрафа 500 рублей, теперь получат штраф до 40000 рублей.