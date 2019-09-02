Банки сократили выдачу потребительских кредитов в Алтайском крае

Банки сократили объем выдачи потребительских кредитов в финансово неблагополучных регионах, сообщают "Известия".

Алтайский край вошел в число регионов с самым сильным снижением. Это связано с большим количеством дефолтных просрочек выплат ( более 90 дней).

Положение неблагополучных регионов ухудшится с 1 октября 2019 года, после выхода новых требований регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска

"Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по "охлаждению" рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым", — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Эксперты предполагают, что процент кредитования в регионах риска уменьшится и после введения показателя долговой нагрузки (ПДН).