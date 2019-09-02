Самым благоустроенным районом Барнаула стал Октябрьский

Фото: официальный сайт города Барнаула
Октябрьский район стал победителем традиционного конкурса "Самый благоустроенный район города Барнаула", сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурсная комиссия, состоящая из представителей общественности, администрации, депутатов, предприятий по благоустройству, оценивала содержание мест отдыха граждан, магистралей, аллей и придомовых территорий.
При оценке учитывались творческие инициативы и эстетическое оформление районов.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1-е место – администрация Октябрьского района;
2-е место – администрация Ленинского района;
3-е место – администрация Индустриального района;
4-е место – администрация Железнодорожного района;
5-е место – администрация Центрального района.
Комментарии
Ну наконец-то и Октябрятам повезло!!!
Вот как?!
А Вы зайдите во дворы на площади Октября! Не площадок детских, машины на газонах, асфальт дождем смыло! Дворников нет, грязь и трава по пояс! Советская такая грязная улица! Магазины дворников не нанимают, около Марийки мусор .Ветер поднялся пылью глаза выбивает! И это центр города!
Откуда центральному району быть на первом месте если все дворы заняты авто с офисов и магазинов? Раньше в нас по дворе была заасфальтированная площадка, дети катались на велосипедах, рисовали мелками, прыгали, сейчас это место занято авто, на газонах у песочницы тоже самое, что тут благоустраивать? Борьба одна идёт с водителями вот и все
3.09.2019 11:48
гость
Не все дворы на пл. Октября принадлежат Октябрьскому району. Половина дворов - Железка.