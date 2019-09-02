Самым благоустроенным районом Барнаула стал Октябрьский

Фото: Официальный сайт города Барнаула
Октябрьский район стал победителем традиционного конкурса "Самый благоустроенный район города Барнаула", сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурсная комиссия, состоящая из представителей общественности, депутатов, представителей администрации и предприятий по благоустройству, оценивала содержание мест отдыха граждан, магистралей, аллей и придомовых территорий.
При оценке учитывались творческие инициативы и эстетическое оформление районов.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1 место - администрация Октябрьского района;
2 место - администрация Ленинского района;
3 место - администрация Индустриального района;
4 место - администрация Железнодорожного района;
5 место - администрация Центрального района.
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