Умер посол России в Египте

Российский посол Сергей Кирпиченко умер в Каире. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", – сказали в департаменте информации и печати МИД.

Глава МИД Ирана высказал соболезнования в связи со смертью российского посла. Над посольством России в Египте приспущен флаг.

Сергей Кирпиченко родился в 1951 году. Возглавлял дипломатические миссии в ОАЭ, Сирии, Ливии.

С 2011 года занимал должность посла России в Египте и полномочного представителя при Лиге арабских государств.