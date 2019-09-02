Почти 15 тыс. барнаульцев на этой неделе будут без горячей воды из-за ремонта сетей

С 3 сентября временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от одного до 14 дней для четырех тысяч жителей Ленинского и Центрального районов города, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 5 сентября до 9:00 6 сентября – жители пяти многоквартирных домов по улицам Песчаная и Некрасова, а также проспекта Комсомольского;

с 9:00 до 21:00 5 сентября – жители 11 многоквартирных домов, детский сад и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина;

с 9:00 3 сентября до 9:00 17 сентября – жители 13 многоквартирных домов, больница и три административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.

Также, согласно графику, продолжатся работы на ранее заявленных участках и будет отсутствовать горячее водоснабжение:

с 9:00 2 сентября до 9:00 4 сентября – в 11 многоквартирных домах и двух детских садах по улице Северо-Западная и проспекту Ленина;

с 9:00 5 сентября до 9:00 6 сентября – в четырех многоквартирных домах по улице Гущина;

с 9:00 4 сентября до 9:00 5 сентября – в 10 многоквартирных домах и детском саду по улицам Монтажников и В. Кащеевой;

по 3 сентября включительно – в частных домах в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

по 15 сентября включительно – в семи многоквартирных домах по улицам Г. Исакова и Малахова;

по 15 сентября включительно – в медицинском учреждении по адресу улица Суворова, 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения на текущей неделе в разное время окажутся 14 949 барнаульцев.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.