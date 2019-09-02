Почти 15 тыс. барнаульцев на этой неделе будут без горячей воды из-за ремонта сетей

С 3 сентября временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от одного до 14 дней для четырех тысяч жителей Ленинского и Центрального районов города, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября — жители пяти многоквартирных домов по улицам Песчаная и Некрасова, а также проспекта Комсомольского;

с 9.00 до 21.00 5 сентября — жители 11 многоквартирных домов, детский сад и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина;

с 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и три административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.

Также, согласно графику, продолжатся работы на ранее заявленных участках:

с 9.00 2 сентября до 9.00 4 сентября — жители 11 многоквартирных домов и два детских сад по улице Северо-Западная и проспекту Ленина;

с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября — жители четырех многоквартирных домов по улице Гущина;

с 9.00 4 сентября до 9.00 5 сентября — для жителей 10 многоквартирных домов и детского сада по улицам Монтажников и В. Кащеевой.

по 3 сентября включительно — частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

по 15 сентября включительно — семь многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения на текущей неделе в разное время окажутся 14 949 барнаульцев.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.