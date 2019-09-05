Какие квартиры наиболее востребованы в Барнауле? Этот вопрос не случайно волнует сегодня многих, кто планирует обзавестись своей жилплощадью: современный рациональный покупатель не только просчитает будущие коммунальные платежи, но и прикинет, насколько легко будет продать квартиру в случае необходимости.

Согласно свежей статистике одного из агентств недвижимости краевой столицы, сегодня повышенным спросом на рынке пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, поэтому если вы рассматриваете жилье как объект долгосрочных инвестиций, обратите внимание именно на ликвидные варианты. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность приобрести такую квартиру: в новом строящемся доме по ул. Антона Петрова, 221д от компании "Домстрой" остались последние 20 квартир, среди которых полноценные однокомнатные площадью 43 кв.м, а также оптимальные для семей "евродвушки" и "евротрешки".

ЛИКВИДНОЕ ЖИЛЬЕ: КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ

Многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221д, между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский", является завершающим, шестым домом внушительного жилого комплекса, строящегося неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.

Этот объект запланирован к сдаче в апреле следующего года, однако строительство ведется со значительным опережением графика, поэтому не исключено, что будущие жильцы получат ключи раньше намеченного срока. Застройщиком – компанией "Домстрой" – заключены стратегические договоры с ведущими федеральными кредитными организациями, в частности с ПАО "Сбербанк", что позволяет не зависеть ни от покупательского спроса, ни от сезонности, и возводить объекты быстрее, чем это запланировано. Что же делает этот дом настолько популярным, что практически все квартиры в нем были раскуплены еще на стадии "долевок"?

Продуманная инфраструктура. Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое в шаговой доступности: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№51, 75, 79, 81, 123, 131). А в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад.

Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое в шаговой доступности: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№51, 75, 79, 81, 123, 131). А в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад. Качество строительства и отделки. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость. Стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост придают зданию изюминку, а благоустроенная и просторная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой обеспечивает комфортные условия для проживания. Квартиры сдаются с полной предчистовой отделкой, что позволяет реализовать любые идеи в плане ремонта.

Большой выбор квартир улучшенных планировок. В настоящий момент у покупателей есть возможность выбора: в наличии однокомнатные и евродвухкомнатные квартиры по цене 59 000 руб. за кв. м, а также евтротрехкомнатные стоимостью 49 000 руб. за кв. м.

В настоящий момент у покупателей есть возможность выбора: в наличии однокомнатные и евродвухкомнатные квартиры по цене 59 000 руб. за кв. м, а также евтротрехкомнатные стоимостью 49 000 руб. за кв. м. Экономия. Наличие собственной газовой котельной на крыше здания позволяет жильцам дома стабильно экономить на коммунальных платежах. По сравнению с квартирами, отапливаемыми от магистральных сетей, жильцы получают как минимум 45% экономии, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды. Общая квитанция за коммунальные услуги в зимний период, при стандартном потреблении ресурсов и количестве проживающих, у счастливых владельцев "однушки" здесь составит около 2500 руб., а у собственников "двушки" – порядка 4000 руб.

Наличие собственной газовой котельной на крыше здания позволяет жильцам дома стабильно экономить на коммунальных платежах. По сравнению с квартирами, отапливаемыми от магистральных сетей, жильцы получают как минимум 45% экономии, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды. Общая квитанция за коммунальные услуги в зимний период, при стандартном потреблении ресурсов и количестве проживающих, у счастливых владельцев "однушки" здесь составит около 2500 руб., а у собственников "двушки" – порядка 4000 руб. Надежность застройщика. Заботясь о финансовой безопасности и спокойствии своих дольщиков, группа компаний "Домстрой" еще в 2018 году – задолго до обязательного введения закона о проектном финансировании – добровольно перешла на работу по системе эскроу-счетов. Кроме того, этот застройщик уже много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, что является показателем стабильности, а в его портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города.

Качественное жилье от проверенного застройщика, расположенное в перспективном районе, всегда пользуется высоким спросом на рынке недвижимости, поэтому квартира в доме по ул. А. Петрова, 221д станет идеальным финансовым вложением. Однако стоит поторопиться: в наличии осталось всего 20 квартир!

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5

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