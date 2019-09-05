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Квартира как инвестиция: где купить жилье в Барнауле с расчетом на будущее

, ИА "Амител"
Выбирая квартиру, разумный покупатель обязательно учитывает ее ликвидность на рынке недвижимости

Какие квартиры наиболее востребованы в Барнауле? Этот вопрос не случайно волнует сегодня многих, кто планирует обзавестись своей жилплощадью: современный рациональный покупатель не только просчитает будущие коммунальные платежи, но и прикинет, насколько легко будет продать квартиру в случае необходимости.

Согласно свежей статистике одного из агентств недвижимости краевой столицы, сегодня повышенным спросом на рынке пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, поэтому если вы рассматриваете жилье как объект долгосрочных инвестиций, обратите внимание именно на ликвидные варианты. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность приобрести такую квартиру: в новом строящемся доме по ул. Антона Петрова, 221д от компании "Домстрой" остались последние 20 квартир, среди которых полноценные однокомнатные площадью 43 кв.м, а также оптимальные для семей "евродвушки" и "евротрешки".

ЛИКВИДНОЕ ЖИЛЬЕ: КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ

Многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221д, между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский", является завершающим, шестым домом внушительного жилого комплекса, строящегося неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.

Этот объект запланирован к сдаче в апреле следующего года, однако строительство ведется со значительным опережением графика, поэтому не исключено, что будущие жильцы получат ключи раньше намеченного срока. Застройщиком – компанией "Домстрой" – заключены стратегические договоры с ведущими федеральными кредитными организациями, в частности с ПАО "Сбербанк", что позволяет не зависеть ни от покупательского спроса, ни от сезонности, и возводить объекты быстрее, чем это запланировано. Что же делает этот дом настолько популярным, что практически все квартиры в нем были раскуплены еще на стадии "долевок"?

  • Продуманная инфраструктура. Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое в шаговой доступности: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№51, 75, 79, 81, 123, 131). А в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад.
  • Качество строительства и отделки. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость. Стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост придают зданию изюминку, а благоустроенная и просторная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой обеспечивает комфортные условия для проживания. Квартиры сдаются с полной предчистовой отделкой, что позволяет реализовать любые идеи в плане ремонта.

  • Большой выбор квартир улучшенных планировок. В настоящий момент у покупателей есть возможность выбора: в наличии однокомнатные и евродвухкомнатные квартиры по цене 59 000 руб. за кв. м, а также евтротрехкомнатные стоимостью 49 000 руб. за кв. м.
  • Экономия. Наличие собственной газовой котельной на крыше здания позволяет жильцам дома стабильно экономить на коммунальных платежах. По сравнению с квартирами, отапливаемыми от магистральных сетей, жильцы получают как минимум 45% экономии, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды. Общая квитанция за коммунальные услуги в зимний период, при стандартном потреблении ресурсов и количестве проживающих, у счастливых владельцев "однушки" здесь составит около 2500 руб., а у собственников "двушки" – порядка 4000 руб.
  • Надежность застройщика. Заботясь о финансовой безопасности и спокойствии своих дольщиков, группа компаний "Домстрой" еще в 2018 году – задолго до обязательного введения закона о проектном финансировании – добровольно перешла на работу по системе эскроу-счетов. Кроме того, этот застройщик уже много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, что является показателем стабильности, а в его портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города.

Качественное жилье от проверенного застройщика, расположенное в перспективном районе, всегда пользуется высоким спросом на рынке недвижимости, поэтому квартира в доме по ул. А. Петрова, 221д станет идеальным финансовым вложением. Однако стоит поторопиться: в наличии осталось всего 20 квартир!

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations

ООО СЗ "Домстрой"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5
Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953
Режим работы: пн-пт, 8:00-17:00
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.09.2019 09:09
Гость

В БОрнауле нет ликвидного жилья)))) я вообще не понимаю зачем люди покупают жильё в этой дыре. Там цены только падают. Настроили безумно много квадратных метров жилья, а народ с каждым годом все уезжает и уезжает. В БОрнаул едут только люди из деревень, у которых уж точно не так много денег! Так что, люди, прежде чем покупать недвижимость, подумайте 100 раз, где это лучше сделать! Но уж точно не в нищем, депрессивном БОрнауле...

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5.09.2019 09:10
АБОРИГЕН

На рынке жилья Барнаула нет жилья, в которое можно инвестировать. Социальное, устаревшее жильё пусть даже и новое, так и останется социальным и устаревшим, т.е. не лучший вариант для инвестиций.

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5.09.2019 09:20
гость

гостю 09:09

А вы наверное сильно скучаете по этой нищей депрессивной дыре, что самый первый спозаранку отметились в этой ветке. Как там тяжело работать на дядю сэма или как там у вас это называется? Вот интересно тяжело обливать грязью свою малую родину за деньги? или вам просто по распределению эта дыра досталась?

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5.09.2019 09:37
- гость -


5.09.2019 09:20
гость

да не, у него просто на клаве замыкает БО вот он и использует везде где дотянется

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5.09.2019 09:37
- гость -

Какое это будущее может быть у города где закрываются заводы и фабрики? Такими темпами, лет через 30 в Барнауле производств не будет. А когда нет работы, то и жилья не надо. Квартиры будут стоить как сейчас в Рубцевке.

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