Жительница Барнаула стала первой "железной леди" из Алтайского края

Триатлетка первой из спортсменов Алтайского края смогла преодолеть именно "железную" дистанцию, сообщает "Алтайский спорт".

Соревнования по триатлону прошли в Казани 31 августа. Из 600 спортсменов на самую сложную дистанцию вышли 130. Им предстояло проплыть 3,86 км, проехать 180 км на велосипеде по шоссе, а затем пробежать марафон – 42,195 км.

Из-за низкой температуры воды и воздуха организаторы сократили дистанцию плавания до 1900 метров.

Плавательный этап Елизавета Прохорова преодолела за 44 минуты с небольшим. 180 км на велосипеде она проехала за 6 часов 44 минуты, а на марафон спортсменке понадобилось 4 часа 45 минут и 24 секунды.

Чуть больше 10 минут Елизавета провела в двух транзитных зонах.