Более 1200 детей приняли участие в параде первоклассников в Горно-Алтайске

Фото: Министерство образования и науки Республики Алтай

В параде приняли участие более 1200 первоклассников из 11 школ, а также воспитанники школы-интерната им. Жукова, сообщает Министерство образования и науки Республики Алтай.

"Сегодня вы стали главными участниками большого праздника – Дня города. Горно-Алтайск – очень красивый, зеленый город, а самое главное его украшение – это вы, дети, такие же красивые, нарядные, задорные. Вы впервые принимаете участие в этом празднике как настоящие школьники. Совсем скоро для вас прозвучит первый школьный звонок, и начнется большой путь, поход за знаниями длиной в 11 лет", – поздравил первоклассников врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Продолжилось мероприятие открытием традиционных площадок ко Дню города. Для детей была подготовлена развлекательная программа, выставка животных и спектакль от кукольного театра.