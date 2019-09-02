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"Увидите, я все сделаю!" Путин пообщался с жителями Тулуна, пострадавшими от паводка

, ИА "Амител"
Люди пытались докричаться до президента, а представители Федеральной службы охраны собирали записки с просьбами
Путин с подножки автомобиля пообщался с жителями Тулуна / Фото: кадр из видео

Путин с подножки автомобиля пообщался с жителями Тулуна / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин больше часа незапланированно общался с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка эти летом, сообщает Twitter "Кремлевский пул РИА".

"Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Мы добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю!" – обратился Путин к жителям с подножки своего автомобиля. 

В это время люди пытались докричаться до президента, а представители Федеральной службы охраны (ФСО) собирали записки с просьбами и документы.

В понедельник, 2 сентября, Путин провел в городе жесткое совещание с руководством пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщают "Вести". Более 17 тысяч человек лишились жилья, напомнил президент и выразил свое недовольство тем, что обеспечение жильем пострадавших идет медленно.

На решение этой проблемы выделено более 14 миллиардов рублей, подчеркнул Путин. При этом свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья получили чуть менее 1,5 тыс. семей. А оплачено из этих свидетельств только 128 – на 347 млн рублей. Всего же необходимо обеспечить жильем 5143 семьи.

"Деньги-то есть. Надо разворачиваться быстрее. Далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье", – обратился Путин к представителям региональной власти, возмутившись огромным количеством волокиты и управленческими сбоями.

Также он назвал некомпетентной работу мэра Тулуна.

С Путиным согласился и отвечающий за восстановление Тулуна вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Он отметил, что половина нуждающихся собираются остаться в городе или в Иркутской области, а свободного жилья нет.

Ранее Путин несколько раз пошутил на встрече с пострадавшими от паводка сибиряками.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУ МЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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