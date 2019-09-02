Более 30 человек пропали без вести после пожара на корабле в Калифорнии

Пропавшими без вести после пожара на корабле числятся 33 человека, сообщает береговая охрана США.

Около 3:15 утра береговая охрана получила сигнал бедствия от корабля, на борту которого находилось 38 человек. На место происшествия были отправлены пожарные команды и спецтехника.

В результате пожара 75-футовое судно сгорело полностью.

По данным ведомства, на борту находились 38 человек. Пять человек в результате спасательной операции были успешно эвакуированы. Судьба остальных 33 остается неизвестной.

В СМИ сообщают, что на борту судна находилось 39 человек, 34 из которых погибли.