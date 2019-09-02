Челябинских школьников поздравили с Днем знаний песней "Рюмка водки на столе"

В поселке Новосинеглазово Челябинской области школьников поздравили с Днем знаний концертом, на котором прозвучала песня "Рюмка водки" Григория Лепса.

Местные жители сняли на видео часть концерта на площади перед местным ДК. Один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего зазвучала песня про алкоголь.

"А с какого возраста дети начинают бухать в Новосинеглазово? Может это уже нормально?" — пишут в комментариях под видео. "В России дураков лет на двести припасено...", — констатирует еще один посмотревший видео.

В целом отмечается, что на таком празднике больше надеешься услышать песню "Учат в школе, учат в школе..." или "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, нежели что-нибудь из репертуара про спиртные напитки.

В Горном-Алтае ко Дню Знаний приурочили парад первоклассников, в котором приняли участие более 1200 детей.