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Самые необычные имена девочек августа 2019 года назвали в Барнауле

, ИА "Амител"
В краевой столице родились 2120 малышей
Фото: doctor-makarov.com

Фото: doctor-makarov.com

Необычные имена, которые выбирали барнаульские родители новорожденным дочерям в августе 2019 года, назвало управление юстиции Алтайского края.

Среди них Адель, Амрита, Анфиса, Ариана, Доминика, Злата, Инесса, Каллиста, Камила и Лилиана. Также появились на свет в краевой столице девочки с именами Мелания, Ника, Селестина, Теона, Эвелина, Элина и Эмилия.

В общей сложности в Барнауле за месяц родились 2120 детей. При этом в одной из семей появился на свет седьмой ребенок, в другой – восьмой. Кстати, девочка получила одно их имен, представленных в подборке редких – Мелания.

Ранее на основе сведений органов ЗАГС составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных за пять лет. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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