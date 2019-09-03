Погода в Алтайском крае 3 сентября: ожидаются дожди и заморозки

Во вторник, 3 сентября, в Алтайском крае ожидается прохладная и пасмурная погода, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +17°C до +22°C. В отдельных районах возможны небольшие дожди.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 13 м/с. В темное время суток похолодает – от +4°C до +9°C (местами заморозки от -1°C).

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +18°C до +20°C. Утром пройдет дождь. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +5°C до +7°C.