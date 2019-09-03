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Погода в Алтайском крае 3 сентября: ожидаются дожди и заморозки

, ИА "Амител"
Ночью местами похолодает до -1°C
Фото: photoforum.ru

Фото: photoforum.ru

Во вторник, 3 сентября, в Алтайском крае ожидается прохладная и пасмурная погода, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +17°C до +22°C. В отдельных районах возможны небольшие дожди.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 13 м/с. В темное время суток похолодает – от +4°C до +9°C (местами заморозки от -1°C).

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +18°C до +20°C. Утром пройдет дождь. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +5°C до +7°C.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2019 08:23
- гость -

Утром пройдет дождь и небольшой град..

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