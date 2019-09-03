Вологодский подросток сутки пролежал у вершины Эльбруса. Его спасли

17-летний житель Череповца сумел покорить Эльбрус, а вот вернуться обратно самостоятельно ему не удалось, сообщает Regnum.

Первым забил тревогу сосед по комнате. Зная о намерении товарища подняться на вершину, вечером 1 сентября он сообщил об его исчезновении в экстренные службы.

"Развернули спасательную операцию и вышли на поиски Смирнова, искали его всю ночь с 1 на 2 сентября", – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения "Высокогорный" Адемей Джаппуев.

Но совершенно случайно пропавшего обнаружили члены клуба "Эльбрус". Они совершали восхождение по своему маршруту, когда заметили обессиленного вологодского подростка у самой вершины – на высоте 5,6 км.

Юноша был жив, но дезориентирован и обессилен. Из-за плохих погодных условий и отсутствия подходящей площадки для посадки вертолета приняли решение вручную спустить пострадавшего альпиниста на полкилометра ниже.

На высоте пяти километров парня передали сотрудникам ПСП "Высокогорный". Утром 2 сентября на машине скорой помощи 17-летнего жителя Череповца доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.