Журналисту грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото с акции протеста

Специального корреспондента "Новой газеты" Илью Азара 2 сентября задержали полицейские на лестничной площадке рядом со своей квартирой, где спала маленькая дочь, сообщает издание.

"Задержали прямо в домашней одежде, и в тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", – пожаловался Азар.

Его доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за повторное участие в несогласованной акции протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Санкции статьи предусматривают до 30 суток ареста либо до 300 тысяч рублей штрафа.

Причиной для этого стала фотография, на которой Азар ест мороженое. На заднем фоне видно много людей. Правоохранители утверждают, что кадр сделан во время несогласованного шествия 31 августа против недопуска до выборов кандидатов в Мосгордуму.