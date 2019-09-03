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Журналисту грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото с акции протеста

, ИА "Амител"
На спецкора "Новой газеты" составили административный протокол
Фото: sledkom.ru

Фото: sledkom.ru

Специального корреспондента "Новой газеты" Илью Азара 2 сентября задержали полицейские на лестничной площадке рядом со своей квартирой, где спала маленькая дочь, сообщает издание.

"Задержали прямо в домашней одежде, и в тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", – пожаловался Азар.

Его доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за повторное участие в несогласованной акции протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Санкции статьи предусматривают до 30 суток ареста либо до 300 тысяч рублей штрафа.

Причиной для этого стала фотография, на которой Азар ест мороженое. На заднем фоне видно много людей. Правоохранители утверждают, что кадр сделан во время несогласованного шествия 31 августа против недопуска до выборов кандидатов в Мосгордуму.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2019 09:10
- гость -

Бедный ребёнок, которому нет и двух лет...Методички, методички.....Ждём бурю возмущения действиями правоохранителей. Ведитесь и дальше, сетевые хомяки.

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3.09.2019 09:18
- гость -

3.09.2019 09:10
- гость -

А что не так? Меня тоже так же из дома забирали, а дома двое детей было 3 и 5 лет. У этих забирающих нет ни совести, ни чести. И с мозгами недостача. А вы сами тоже из полиции?

0  0
3.09.2019 09:32
- гость -

А что значит выражение "согласованная акция протеста"? Само понятие "протест", с точки зрения здравого смысла, не предполагает никакого "согласования": протест либо возникает, либо нет. ("Митинг", "акцию" - да, их можно согласовать.)
Что касается "митинга": гражданин страны находится на её территории, в общественном месте, ведёт себя культурно - за что задерживают? Что он нарушает?
Посмотрел на днях ролики с мест тех событий на ютубе, странное впечатление, больше вопросов, чем ответов...

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