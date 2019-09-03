Владимир Путин назвал чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, непорядочным человеком

Местные жители спросили главу государства, отправит ли он Ирину Алашкевич в отставку. Владимир Путин признался, что не слышал о том, что чиновницу подозревают в резких высказываниях, сообщает Irk.ru.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", – прокомментировал ситуацию президент.

Конфликт возник после того, как в сети появилась аудиозапись, на которой Ирина Алашкевич называет жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом".

Губернатор Иркутской области инициировал проверку аудиозаписи на предмет подлинности.