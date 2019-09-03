Автор песни "Третье сентября" рассказал, что скрывается за этой датой

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст песни "Третье сентября", в своем Instagram рассказал об истории этого хита.

"Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", – написал Николаев.

Именно так рождаются песни, которые остаются надолго, подчеркнул он.

Николаев также выразил благодарность Игорю Крутому и Михаилу Шуфутинскому, в также "всем вам за то, что у нас появился новый "красный день календаря".

"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему", – признался Николаев.