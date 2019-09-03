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Новости

"Филькин мост", который жители села ждали два года, развалился сразу после открытия

, ИА "Амител"
Местные власти рассказали, что из-за высокого уровня воды в реке в конструкцию попало бревно

Мост в поселке Филькино Свердловской области, введенный в эксплуатацию 31 августа, развалился через два дня, сообщает ТК "Звезда".

Местные жители рассказали, что планировалось построить мост через реку Какву на двутавровых балках высотой пять метров и шириной полтора метра. В итоге же создали понтонный, шириной один метр. Его смыло водой.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков сообщил, что из-за высокого уровня воды в реке в конструкцию попало бревно.

Предыдущий мост был разрушен, после этого жители села сами построили мост из закупленных на свои деньги досок. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", из-за того что местные власти не обеспечили безопасный переход через реку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.09.2019 10:32
- гость -

невозможно просто взять и построить мост

0  1
3.09.2019 10:43
- гость -

технологии строительства мостов утеряны безвозвратно

0  1
3.09.2019 10:52
- гость -

Как строили при Советах - это загадка.
Ведь мост из палок сейчас стоит миллионы, а железобетонный мост, стало быть, стоил бы триллионы. Только тоталитарная страна могла себе такое позволить.

0  1
3.09.2019 11:09
- гость -

10:52, по настоящему крепкие мосты получаются в странах с настоящей демократией. Мост Фабрициуса практически без ремонта простоял более 2000 лет и сколько ещё простоит не известно.

0  1
3.09.2019 11:35
- гость -

3.09.2019 11:09
- гость -
по настоящему крепкие мосты получаются в странах с настоящей демократией. Мост Фабрициуса ..

Вы большой фантазер однако

0  1
3.09.2019 11:52
- гость -

3.09.2019 11:35
- гость -
Он не фантазер, он ошибка ЕГЕ

0  1
3.09.2019 12:19
гость

Это Рогозин определенно Рогозин Д.

0  0
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