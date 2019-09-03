Стало известно, когда обезглавили четырех людей у реки в Алтайском крае

Следователи выяснили предположительный возраст четырех обезглавленных скелетов, которые нашли при добыче песка на берегу озера Займища в Заринском районе, сообщает "Комсомольская правда".
По результатам судмедэкспертизы установлено, что останки пролежали в земле больше века. При этом черепа так и не нашли.
"Найденным костям примерно 100-150 лет", – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, человеческие кости обнаружил водитель трактора, проводивший земляные работы в селе Комарское по заданию властей, которым потребовался песок для беговых дорожек.
На место находки вызвали полицейских. Они собрали останки, отправив их на экспертизу.
Комментарии
конечно так проще списать дело в отказной, даже если бы был свежак раскрыть ведь не представляется возможным
Скорее всего там уже тогда жили россиянокавказцы