Назван возраст обезглавленных скелетов, найденных у реки в Алтайском крае

Следователи выяснили предположительный возраст четырех обезглавленных скелетов, которые нашли при добыче песка на берегу озера Займища в Заринском районе, сообщает "Комсомольская правда".

По результатам судмедэкспертизы установлено, что останки пролежали в земле больше века. При этом черепа так и не нашли.

"Найденным костям примерно 100-150 лет", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, человеческие кости обнаружил водитель трактора, проводивший земляные работы в селе Комарское по заданию властей, которым потребовался песок для беговых дорожек на местную олимпиаду.

На место находки вызвали полицейских. Они собрали останки, отправив их на экспертизу.