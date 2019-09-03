Барнаульская УК заплатит 250 тысяч рублей за травмированных льдом детей

Решение суда о наложении штрафа в размере 250 тысяч рублей не изменилось при повторном рассмотрении дела, сообщает прокуратура Алтайского края.

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должно обеспечивать в том числе безопасность жизни и здоровья граждан. Управляющая организация несет ответственность за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме.

В марте 2019 года управляющая компания допустила образование наледи на крыше многоквартирного дома на проспекте Ленина. В результате падения льда двое несовершеннолетних получили травму головы.