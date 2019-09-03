Более 600 алтайских предпенсионеров поправят свое здоровье в санаториях

Приятный подарок от государства и работодателей ожидает 623 жителей Алтайского края предпенсионного возраста, работающих в организациях региона. В 2019 году они могут рассчитывать на путевки в санатории, сообщается на сайте Фонда соцстрахования.

"Санаторно-курортное лечение работников – не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством", – говорится в сообщении ведомства.

Желание отправить своих сотрудников в санатории с использованием средств ФСС изъявили 86 работодателей. До конца года они намерены приобрести 623 путевки, направив на это более 24 млн рублей.

Расходы на путевки компенсируются Фондом за счет части страховых взносов, начисленных работодателями. Такая мера направлена на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Кроме того, работодатели готовы приобрести еще 452 путевки на 21 млн рублей для тех, кто занят на вредных и опасных работах. Таким образом, поправить свое здоровье за счет ФСС в этом году смогут 1075 человек.

Ранее сообщалось, что алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ.