Продюсер Розенбаума рассказал о его здоровье после операции

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум находится в медучреждении после перенесенной плановой операции.

Эту информацию подтвердила РБК Белла Купсина, продюсер певца. По ее словам, сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

Александр Розенбаум – советский и российский автор-исполнитель, поэт, актер и писатель, заслуженный артист РФ (1996), народный артист РФ (2001). Родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде, в семье студентов-однокурсников 1-го Медицинского института, Якова Шмарьевича Розенбаума и Софьи Семеновны Миляевой.

В 1974 году поступил в Первый Ленинградский мединститут им. И. П. Павлова по специальности "анестезиология-реаниматология". После окончания вуза пять лет работал врачом скорой помощи. Параллельно обучался на вечернем отделении музыкального училища при Дворце культуры им. С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.

Первое профессиональное выступление Розенбаума как исполнителя собственных песен состоялось 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Дзержинского.

Его сначала считали бардом, позже он начал писать на общие и гражданские темы. Много работ в стиле рок-музыки. Розенбаум в то время занимался медициной, а музыку считал хобби.

Вскоре Розенбаум оставил работу врача и профессионально занялся музыкой. Более чем за двадцать лет карьеры Розенбаум написал около 500 песен. Среди самых известных – "Утиная охота", "Вальс-бостон", "Гоп-стоп", "Вещая судьба", "Заходите к нам на огонек", "На Дону, на Доне", "Ау" и много других.