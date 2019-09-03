Житель Бийска продолжил ездить пьяным за рулем несмотря на недавнее жуткое ДТП

Накануне вечером полицейские в Бийске остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Выяснилось, в июле мужчина уже был пойман пьяным. За это его лишили водительских прав на 1,5 года", – рассказали в ведомстве.
Однако для водителя это не стало препятствием. Он вновь сел за руль после застолья.
Теперь мужчине грозит штраф в размере от 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.
Напомним, буквально накануне в Бийске произошло жуткое ДТП, о котором говорил весь город – тысячи сообщений в соцсетях. Рано утром в субботу, 31 августа, водитель, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла 27-летняя девушка. Шансов выжить у нее не было – ее разорвало пополам. Очевидцы рассказывали, что молодой человек за рулем был в нетрезвом состоянии.
Комментарии
Уже за столько дней можно ссылаться не на мнение очевидцев, а на официальные результаты медицинской экспертизы: БЫЛ ПЬЯН.
Отправлять таких горе-водителей на месяца два-три работать в отделение травматологии. Когда обслуживая больных посмотрят на все, может тогда задумаются.., а может и не задумаются...
только массовые расстрелы на площади помогут
3.09.2019 12:49
- гость -
только массовые расстрелы на площади помогут
На самом деле решение есть. В случае погони за водителем необходимо после предупреждения открывать огонь на поражение. Зачем устраивать гонки по городу?
А если ты по трассе пойдёшь на обгон, при скорости более 140км/ч?
Это тоже могут расценить полицейские которые ехали сзади, как превышение скорости и открыть огонь на поражение?
3.09.2019 13:06
Барнаулец
Ты готов подставить свою рятую точку под случайно срикошетившую пулю? Жаловаться не будешь?
3.09.2019 13:06
Барнаулец
Извините но вы глупый человек. Я просто еще один вопрос задам, ну так чисто поржать А вы может еще и депутатов захотите расстрелять на площади?
3.09.2019 16:45
чисто поржать А вы может еще и депутатов захотите расстрелять на площади?
Вы что себе позволяете? Это святое- это наши слуги. Не приемлю таких шуток.